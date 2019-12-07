إصابة 3 أشخاص إثر تصادم سيارة بالرصيف في إيتاي البارود

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة في جميع أنحاء الجسم، إثر تصادم سيارة بالرصيف على الطريق الزراعي أمام قرية شبرا النونة بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي بدائرة المركز.

وبالانتقال تبين تصادم سيارة بالرصيف على الطريق الزراعي بدائرة مركز إيتاي البارود؛ أسفر عن إصابة "إبراهيم ا." 20 عاما، مصاب بجرح قطعي في الرأس، وجرح قطعي أسفل العين اليسرى، واشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، و"محمد ث." 19 عاما، مصاب بكسر مضاعف في الفخذ اليمنى، واشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات شديدة متفرقة بالجسم، و"محمد أ." 17 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم.

تم نقل المصابين لمستشفى إيتاي العام لتلقي العلاج.