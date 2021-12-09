أكد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني أن الدولة المصرية قادرة على استضافة قمة المناخ، علمًا أن كل فنادق شرم الشيخ ستكون محجوزة للوفود الحاضرة لهذا الحدث الهام والسائحين، معتبرًا أن مدينة شرم الشيخ وجهة رائعة لمصر أمام العالم.

وأشار العناني ـ في اتصال هاتفي مع قناة "صدى البلد" الفضائية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي مساء اليوم الاثنين - إلى أن الصحف الأجنبية أشادت بالمطارات المصرية، وأن الوزارة تتعاون مع شركة عالمية من أجل وضع خطة مستدامة من أجل السياحة في مصر.

وأضاف العناني أن السياحة مهمة لمصر؛ لكونها توفر فرص عمل للمواطنين، مشددًا على أن السلامة الصحية هي المعيار الأخطر والأهم من منظومة السياحة.

وأشاد العناني باحتفالية الأقصر التي كانت معبرة عن المدينة ومعالمها وأهلها، كما أن احتفالية طريق الكباش شهدت اهتماما عالميا كبيرا، لافتا إلى أن أهالي الأقصر والصعيد فخورين بالحفل، وقدموا كل الدعم لخروج احتفالية الأقصر بالشكل الرائع، وكانوا سعداء جدا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحافظة.

ونبَّه وزير السياحة والآثار إلى أن تنظيم احتفالية تعامد الشمس القادمة ستكون أجمل من السنوات الماضية، وأن احتفالية تعامد الشمس على معبد أبو سمبل ستوافق 22 فبراير العام المقبل.

وأعلن العناني أنه خلال الأسابيع القادمة، سيتم افتتاح مطعم كبير في منطقة أهرامات الجيزة، مؤكدا أن الوزارة تسعىي لتوفير كافة الخدمات في المنطقة التي تعد القلعة السياحية لمصر، كما أن الوزارة افتتحت مصنع كنوز الذي يوفر مستنسخات مصرية رائعة.

من جهة أخرى، كشف وزير السياحة والآثار عن رفع قيمة الحد الأدنى لتكون 50 دولارا للإقامة بالفنادق الخمس نجوم اعتبارا من أول مايو 2022، منوهًا بأن شبكة الطرق الحديثة ساهمت في تقليل وقت الانتقال بين المدن السياحية.