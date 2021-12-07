ميركل تجرى عده مكالمات هاتفيه مع زعماء العالم

أفاد بيان الحكومة الألمانية أن المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها انجيلا ميركل، قد أجرت عدة مكالمات هاتفيه مع عدد من زعماء العالم.

وأضاف أن ميركل أجرت مباحثات هاتفيه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي ، ورئيس وزراء بريطانيا العظمى بوريس جونسون.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية شتيفان زايبرت، إن المباحثات تركزت على التطورات في أوكرانيا وما حولها، لافتا إلى أن رؤساء الدول والحكومات أعربوا جميعا عن مخاوفهم بشأن تحركات القوات الروسية في المنطقة الحدودية مع أوكرانيا.

وأكد انهم اعترفوا تمامًا بسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية ودعوا روسيا إلى تخفيف حدة التوترات، والمشاركة بشكل بناء في تنفيذ اتفاقيات مينسك من أجل حل سلمي للنزاع في شرق أوكرانيا.

وفي هذا السياق أعرب جميع المشاركين عن دعمهم الكامل لجهود فرنسا وألمانيا في إطار نموذج نورماندي، واتفق رؤساء الدول والحكومات المشاركون على التنسيق الوثيق لمزيد من الخطوات.