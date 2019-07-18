انطلقت فعاليات اليوم الأول من مؤتمر القاهرة الثالث للإعلام أمس الاثنين، في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور نخبة من الإعلاميين والصحفيين وصُناع المحتوى والأكاديميين المتخصصين في الصحافة والإعلام، تحت عنوان "إعادة بناء الصحافة في عصر الترفيه وعدم اليقين".

ويعقد المؤتمر الذي يمتد على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، وكان قد توقف لمدة عام بسبب تفشي فيروس كوفيد -19 بالشراكة بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة أوسلو ميت النرويجية، وحاول المحاضرون في فعاليات اليوم الأول تقديم إجابات على بعض الأسئلة مثل هل الصحافة بحاجة لأن تكون مسلية وترفيهية لتحتل مكان الصدارة في المشهد المعلوماتي الحالي؟

في البداية تحدث السفير نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق والعميد المؤسس لكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن تطور أدوات العمل الصحفي من منتصف التسعينات وحتى الوقت الحالي، بدءاً من الجريدة الورقية وحتى استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإعلام.

وقال فهمي في كلمة موجزة إن "ما يتاح الآن من معلومات أكثر من المتاح بالماضي ويستدعي ذلك قيام الصحفي بضرورة أن يراعي المصداقية والمعايير العالمية في العمل الصحفي"، مضيفا "نحن في حاجة في مجتمع أكثر اتساعا مما يتطلب استخدام وسائل مختلفة لنقل الأخبار".

وأكد فراس الأطرقجي أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية على ما ذهب إليه فهمي، مضيفاً أن الصحفي يجب عليه ألا ينحاز لأي طرف، يجب أن نكون محايدين "إن أردنا صناعة إعلام صحيح".

وتابع أستاذ الإعلام "الصحفيون الشباب قديماً تأثروا بصحفيين كبار مثل حسنين هيكل ومصطفى وعلي أمين، ولكن الآن الشباب يتطلع لأخبار المؤثرين على التواصل الاجتماعي مثل "كيم كارديشيان" وأصبح ينظر لها كمثال يحتذى به ويقلد".

ولفت إلى أن معظم المؤسسات الإعلامية تخضع لسيطرة السوشيال ميديا ويجب على الصحافة التقليدية الاهتمام بالقول والتحقيقات الصحفية وهذه مسئولية علينا لإيصالها للجيل الجديد من الصحفيين.

لذا، شدد الكاتب الصحفي جمال فهمي في كلمته على مفهوم "إعادة بناء الصحافة"، مضيفًا أن منصات التواصل الاجتماعي ساهمت في وجود شكل من أشكال الاستخفاف أو الاستسهال في نقل المعلومة أو التحقق منها.

وأرجع فهمي السبب في فبركة بعض الأخبار إلى "سهولة استخدام السوشيال ميديا" إذ أصبح بعض الصحفيين أقل اكتراثا لقواعد المهنة مما سبب تراجع كبير وتهاون في التعامل مع قواعد ومعايير العمل الصحفي.

واختتمت فعاليات الجلسة الأولى بكلمة للصحفية اللبنانية جيزال خوري - عبر زووم - أكدت فيها أن اهتمام الشباب صار منصباً على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من البرامج التليفزيونية.

وأضافت: "يجب استخدام السوشيال ميديا للترويج للبرامج التليفزيونية بشكل أكبر ولم ينجح أحد من المؤسسات الصحفية العربية في استغلال السوشيال ميديا بالشكل الأمثل حتى الآن".

ومن المقرر أن يتحدث في فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر مجموعة من الكُتّاب والنقاد، على رأسهم الكاتب الصحفي محمد بصل مدير تحرير جريدة الشروق، وجورج صبري رئيس قطاع المحتوى في سرمدي، والكاتبة والمحررة الفنية مها النبوي.