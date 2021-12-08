أقر مجلس النواب اللبناني عددا من القوانين وعلى رأسها التعديلات الخاصة بقانون البطاقة التموينية والتي تسمح بمساعدة الأسر الأكثر احتياجا بلبنان.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والتي عقدت، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس بقصر الأونيسكو برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وبحضور النصاب الكامل اللازم لانعقاد الجلسة.

كما وافق المجلس على قانون من خارج جدول الأعمال برفع غرامة من يمتنع عن أخذ ‏لقاح كورونا من 50 ألفا إلى 250 ألف ليرة لبنانية (قرابة 12.8 دولار أمريكي) مع الإشارة إلى أن هذا القانون لا يلزم أخذ اللقاح إنما ‏يعرض من ينشر الوباء إلى هذه الغرامة.

وأقر مجلس النواب تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبات الجنايات والجنح المرتكبة بحق الأطباء ومعاونيهم.. كما أقر المجلس اقتراح القانون الخاص بإنشاء الوكالة الوطنية ‏للدواء.. ومدد مجلس النواب العمل بتعليق المهل وتعليق أقساط الديون لثلاثة أشهر.