 دون إصابات.. السيطرة على حريق شقة سكنية بالجيزة - بوابة الشروق
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دون إصابات.. السيطرة على حريق شقة سكنية بالجيزة

مصطفى بكر
نشر في: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 2:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 2:18 م
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة المنيب بدائرة قسم شرطة الجيزة دون وقوع إصابات.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المنيب بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وما تزال التحقيقات مستمرة.

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