ورشة عمل عن التحاليل الطبية ودورها في تشخيص الأمراض بجامعة الوادي الجديد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، أن كلية الطب البيطري نظمت ورشة العمل الإكلينيكية الأولى لقسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية ودورها الهام في تشخيص الأمراض.

جاء ذلك بإشراف الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بحضور الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور محمود هاشم محمد عميد كلية الطب البيطري، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والهيئة المعاونة.

من جانبه قال الدكتور محمود هاشم عميد كلية الطب البيطري بالوادي الجديد، إن ورشة العمل تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية لكلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد لتوسيع مدارك طلاب وخريجي كليات القطاع الطبي والعلمي بمجال التحاليل وإتاحة فرص عمل للخريجين.