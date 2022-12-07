تدشين أول صالون ثقافي لحماة الوطن عن اليوم العالمي لحقوق الإنسان رؤية وطنية

أعلن حزب "حماة الوطن"، برئاسة الفريق جلال الهريدي، تدشين أول صالون ثقافي بالحزب؛ وذلك إيمانا منه بالدور التوعوي والتنويري الذي يقوم به الحزب والاهتمام بزيادة الوعي العالمي بضرورة تعزيز المساواة في الكرامة الإنسانية واحترام حقوق البشر كافة.

وأوضح أن إعلان تنظيم صالون عن حقوق الإنسان في مصر، يأتي بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يواكب يوم 10 ديسمبر من كل عام، وسوف يعقد الصالون التي جاء تحت عنوان: "اليوم العالمي لحقوق الإنسان رؤية وطنية"، يوم السبت القادم بالمقر الرئيسي للحزب بالتجمع الخامس.

وقال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم وهو يقوم بجهود عظيمة من أجل النهوض بحقوق الإنسان.

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي مؤخرا الهدف منها أن الإنسان المصري هو الهدف والوسيلة، وأن حريته وكرامتة من الحقوق الدستورية التي لا يمكن المساس بها، مؤكدا أن كل الوقائع التي استند إليها البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر كاذبة وتعد أحاديث مرسلة تعبر فقط عن توجه سياسي غير محمود.

وأثنى نصير، على ما أكده بيان مجلسي النواب والشيوخ للرد على هذه الافتراءت.

وأوضح أن صالون "اليوم العالمي لحقوق الإنسان رؤية وطنية" سيناقش عدة محاور:

• المحور الأول - مصر والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان: تاريخ من الإسهام.

• ‏المحور الثاني - حقوق الإنسان في مصر: ضمانات قانونية ومبادرات تنفيذية.

• ‏المحور الثالث - مصر والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. ماذا تحقق؟.

• ‏المحور الرابع- الحوار الوطني .. رؤية حقوقية.

• ‏المحور الخامس- مصر والتقارير الوطنية والإقليمية والدولية.. رؤية تحليلية.

• ‏المحور السادس- حقوق الإنسان في مصر.. آفاق المستقبل.

وذلك للرد على كل ما تضمنه بيانات الاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر.

ومن جانبة، قالت الدكتور رانيا أبو الخير أمين أمانة حقوق الإنسان بحزب حماة الوطن، إن مصر تقوم على تعزيز المساواة في الكرامة الإنسانية واحترام حقوق البشر كافة، وعدم التمييز بين البشر على أساس الدين أو اللون أو العرق والعمل على الارتقاء بحقوق الإنسان.

وأضافت أن تقرير الاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر مبني على ادعاءات غير حقيقية ولا تعتمد على أي منهجية حقوقية في إعداد التقارير، وأن الدولة المصرية ماضية في طريقها نحو بناء الجمهورية الجديدة وأحد دعائمها تعزيز حقوق الإنسان.

وأكدت أبو الخير، أنه سوف تفتتح صالون حماة الوطن السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ويتضمن الصالون عددا من الخبراء المعنيين بقضايا حقوق الإنسان.

وهم الدكتور عبدالعال الديربي وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السويس، واللواء أركان حرب حمدي لبيب الخبير الأمني، وسعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.