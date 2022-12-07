سياسة واقتصاد بني سويف تنظم ندوة للتوعية بأنشطة مبادرة حياة كريمة

نظمت كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، ندوة للتوعية بأنشطة مبادرة "حياة كريمة"، تحت إشراف الدكتورة نجلاء بكر عميد الكلية، والتي حاضر فيها محمد جبر المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بمحافظة بني سويف، وبحضور أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والعاملين.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن الجامعة بمختلف كلياتها تحرص على توعية الطلاب بالمبادرة الرئاسية لحياة كريمة، والجهود التي تبذلها الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتحسين الظروف المعيشية والحياة اليومية للمواطن المصري، وتهدف المبادرة إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل الجوانب الصحية، والاجتماعية، والمعيشية التي يتم تقديمها للمواطن المصري، خاصة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا؛ بهدف الاستثمار في تنمية الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نجلاء أبو بكر عميدة الكلية، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تمثل إطلاق أضخم مشروع تنموي لتطوير الريف المصري، من خلال تنفيذ قرى نموذجية تتمتع بمختلف أنواع الخدمات وتحسين مستوى خدمات البنية التحتية والأساسية، بمشاركة 23 مؤسسة مجتمع مدني لتنفيذ مشروعات تلك المبادرة، بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية، والتخطيط، والتضامن الاجتماعي.

وتناولت الندوة، أنشطة مبادرة حياة كريمة على مستوى مراكز محافظة بني سويف والتي من خلالها نفذ حوالي 1616 مشروعا ما بين مجمعات خدمات حكومية، وزراعية، ومشروع تطوير ومد وتدعيم شبكات ومحطات مياه الشرب، وتطوير وإنشاء مراكز الشباب، وتنفيذ مشروعات للتضامن الاجتماعي، وتطوير شبكات الكهرباء والمحولات الكهربائية بالقرى، ومشروعات شبكات ومحطات الصرف الصحي، وشبكات الغاز الطبيعي، وشبكات الانترنت، ومشروعات الأسواق والمواقف، والإطفاء والحماية المدنية، ومشروعات رصف الطرق.