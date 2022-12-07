سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الهدف الاستراتيجي للدولة هو تأمين الإمدادات في قطاع الطاقة.

وأضاف الملا، في تصريحات تلفزيونية خلال اجتماع منتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة؛ لمناقشة الانتقال العادل نحو الطاقة الخضراء، أن تأمين الإمدادات يركز على السوق المحلية وتغطيتها لتحقيق اكتفاء وتشبع، ويلي ذلك بدء التصدير.

وتابع: "هناك اكتشافات موجودة وتوجد مخزونات متوقعة واحتياطيات متوقعة.. الهدف هو أن نتعاون جميعا للتعجيل من تنمية تلك الاكتشافات والإتيان بها سريعا لتحقيق الاكتفاء الذاتي ثم زيادة الموارد عبر التصدير".

واستضافت القاهرة، الأربعاء، الاجتماع الثامن لوزراء منظمة منتدى غاز شرق المتوسط، والذي شهد تسلم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية رئاسة الدورة القادمة للمنتدى خلال عام 2023 من الرئيسة الحالية للمنتدى عام 2022 ناتاشا بيليديس وزيرة الطاقة والصناعة القبرصية.

وقال الملا، في كلمته الافتتاحية، إن الأحداث الراهنة ووضع الطاقة العالمي، مؤكدا أهمية الخطوة الاستباقية التي اتخذت بإنشاء منظمة منتدى غاز شرق المتوسط.

وقدم المنتدى مبادرة ودراسة مهمة في مجال خفض الانبعاثات وإزالة الكربون من صناعة الغاز كانت معلماً بارزاً لمشاركة المنتدى في فعاليات يوم خفض الانبعاثات والذي عقد للمرة الأولى خلال قمة المناخ COP27.