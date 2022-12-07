أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 92 ألفا و740 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 92 ألفا و740 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، من بينهم 540 جنديا قتلوا أمس الثلاثاء فقط.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 2935 دبابة و5 آلاف و909 من المركبات المدرعة و1923 من النظم المدفعية و395 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و281 طائرة و264 مروحية و16 سفينة حربية فضلا عن و4 آلاف و526 من المركبات وخزانات وقود و1572 طائرة بدون طيار".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.