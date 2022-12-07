بيرسي تاو يقود هجوم الأهلي أمام غزل المحلة

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة غزل المحلة التي تقام في الخامسة مساء اليوم على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وعلي معلول.
خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وأحمد عبد القادر وبرونو سافيو وكريم فؤاد.
خط الهجوم: بيرسي تاو.
ويجلس على دكة البدلاء كل من: رامي ربيعة وحسين الشحات وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين ومحمد شريف وأحمد نبيل كوكا ومحمد هاني ومحمد فخري.