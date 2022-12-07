رفع كفاءة وتطوير شارع الجمهورية في حوش عيسى بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تكثيف الجهود المبذولة والعمل على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرة إلى استمرار العمل فى رصف وتطوير عدد من الطرق والشوارع بمختلف مدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين وخاصة قبل موسم الشتاء والأمطار.

وأشارت "بلبع" إلى إدراج 9 شوارع متفرعة من شوارع رئيسية في 5 مراكز لتركيب الإنترلوك بها بأطوال تصل إلى 1045 مترا وبتكلفة تتجاوز 672 ألف جنيه، حيث إن عرضها يتراوح ما بين 2.5 متر إلى 3.5 متر ولصعوبة دخول معدات الرصف إليها.

وتابعت جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، برئاسة عمر لبيب، وأعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع هديب المتفرع من شارع الجمهورية بالمدينة ومتفرعاته بطول 200 متر تقريباً وعرض يتراوح من 2.55 متر إلى 2.65م وبتكلفة إجمالية قدرها 150 ألف جنيه ضمن خطة المحافظة لتطوير المدن.

وشددت على استمرار متابعة خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية بنطاق المحافظة، بما يتناسب مع المظهر الحضاري والجمالي للمدينة والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع، بما يتماشى مع خطة التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة في شتى القطاعات.