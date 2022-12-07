رئيس هيئة الانتخابات التونسية يحذر من استغلال المساجد في الدعاية الانتخابية

حذر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر، اليوم الأربعاء، القائمين على دور العبادة من توظيف المساجد في الحملات الانتخابية.

وأكد بوعسكر - خلال لقائه مع الأئمة والدعاة بالمساجد بولاية أريانة - ضرورة النأي بالمساجد عن استغلالها سياسيا، مشيرا إلى أن القانون الانتخابي يجرم ممارسة مثل هذه التصرفات .

كان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أكد أمس أن هناك محاولات كبيرة من قبل البعض، ومن بينهم أطراف سياسية، لتشويه العملية الانتخابية التشريعية المقررة في 17 ديسمبر الجاري.

وأضاف أن الهيئة رصدت تداول صور ومقاطع فيديو مفبركة عبر منصات التواصل الاجتماعي لا تمت للواقع ولا بالمرشحين للانتخابات بأى صلة، وهدفها منع الناخب التونسي من التوجه لممارسة حقه وواجبه الانتخابى، واصفا هذه التصرفات بأنها غير قانونية ولا أخلاقية .