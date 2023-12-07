الجيش الأوكراني يقصف منطقة بيلجورود الروسية 130 مرة خلال 24 ساعة

أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، عبر قناته على تطبيق تليجرام، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت نحو 130 قذيفة مختلفة على منطقة بيلجورود الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال جلادكوف: "في منطقة بيلجورود، تم إطلاق تسع قذائف مدفعية على بلدة جورافليفكا، وأربع قذائف مدفعية و17 قذيفة هاون على بلدة شيتينوفكا، وثلاث قذائف مدفعية على بلدة كراسني خوتور، وست قذائف مدفعية على بلدة نوموفكا"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وأضاف جلادكوف: "تم إسقاط عبوتين ناسفتين من طائرة مسيرة على بلدة كراسني خوتور، ما أسفر عن سقوط شظايا على بلدة ريبنوي، وتضررت نوافذ وواجهات وسياج ثلاثة منازل خاصة".

وتابع: "وفي منطقة جرايفورونسكي، هاجمت طائرة مسيرة منشأة للبنية التحتية للاتصالات في بلدة جوركوفسكي."

وواصل: "تعرضت ضواحي بلدة كوزينكا لقصف بقذائف الهاون 16 مرة، ما أسفر عن تضرر منزل خاص جراء سقوط الشظايا. وتم إطلاق ثلاث قذائف هاون على أطراف روزديستفينسكا وست قذائف هاون على أطراف سبوداريوشينو، غير أنه لم تقع إصابات أو أضرار".

ولم يتسن التحقق من هذه الأنباء من مصادر مستقلة.