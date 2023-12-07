الأردن يرسل 17 طائرة مساعدات ضمن حملة «لأهلنا في غزة»

أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ضمن حملة "لأهلنا في غزة"، 17 طائرة مساعدات منذ بداية الأزمة في القطاع، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية وشئون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الخميس، إن الطائرات تحمل مساعدات إنسانية مختلفة من مواد طبية وأدوية، وأدوية مرضى غسيل الكلى والطرود الغذائية والوجبات الجاهزة والملابس وطرود صحية وحليب أطفال ومواد طبية مخصصة للأطفال.

وبحسب البيان، تم تسليم المساعدات الإغاثية والطبية والملابس للهلال الأحمر المصري لإدخالها عبر معبر رفح إلى قطاع غزة وتسليمها وتوزيعها على القطاع الصحي والجهات الرسمية العاملة في غزة من خلال الهلال الأحمر الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي: "منذ بداية الأحداث الأخيرة، عملنا على إرسال الاحتياجات وتخطي التحديات التي واجهتنا من ناحية الكمية والسرعة لتأمينها لأهلنا في غزة، ودعم القطاعات المختلفة التي تأثرت والتي بعضها خرج عن الخدمة".

وأوضح أن الهيئة عملت بالتنسيق والتعاون مع عدد من المنظمات الانسانية الدولية والاقليمية والمحلية والشركات الخاصة والمبادرات الشعبية والجهات الحكومية لجمع التبرعات النقدية والعينية وفق قوائم الاحتياج الواردة من قطاع غزة.

وأشار إلى أن عملية الإرسال بالطائرات رافقها قوافل برية محملة بـ286 طناً من الطرود الغذائية والوجبات الجاهزة والمواد الاغاثية والملابس.