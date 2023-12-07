أكثر من 30 فعالية في جناح الجامعة العربية بمؤتمر كوب 28

شهد جناح جامعة الدول العربية في المنطقة الزرقاء بمؤتمر الأطراف بشأن تغيير المناخ "كوب 28" المنعقد في دبي، أكثر من 30 فعالية خلال الأسبوع الأول للمؤتمر، بمشاركة عدد من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات العربية المتخصصة وعدد كبير من شركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وتناولت عدة موضوعات من أهمها الأمن المناخي، المساواة بين الجنسين في التكييف مع تغير المناخ، علاقة التغيرات المناخية على بيئة العمل، التمويل، الحد والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، الاحتياجات التكنولوجية والتمويلية لقطاع الزراعة العربية للتأقلم مع التغيرات المناخية، استخدام البيانات البديلة في الاستشراف الاستراتيجي لتغير المناخ، تسريع التحول إلى الاقتصاد الدائري، الحلول القائمة على الطبيعة، الطاقة والكربون.

وشارك في الفعاليات كبار المسئولين من بينهم الدكتور محمود محى الدين رائد المناخ لمؤتمر الأطراف "كوب 27"، ورزان المبارك رائدة المناخ لمؤتمر الأطراف "كوب 28"، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من المسئولين في وزارة البيئة وتغير المناخ الإماراتية، ونائب وزير البيئة العراقي، و رئيس المركز الوطني لإدارة النفايات بالمملكة العربية السعودية، وعدد من رؤساء المنظمات الدولية والعربية وشركات القطاع الخاص الإقليمية والدولية.

وخرجت بعض الفعاليات بعدة مبادرات من أهمها مبادرة مركز المناخ والحلول القائمة على الطبيعة ومبادرة بشأن إنشاء منصة لتسهيل الانتقال إلى الاقتصاد الدائري في المنطقة العربية، وستعمل الأمانة العامة بمتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية خلال الفترة القادمة.