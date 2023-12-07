التعليم: ضعف شديد في التسجيل للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة للمراقبين ورؤساء اللجان

قالت وزارة التربية والتعليم، إنه من خلال المتابعة الجادة والفعالة للأعداد التي تم تسجيلها للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة للمراقبين ورؤساء اللجان ومقارنتها بالأعداد المستهدفة، تبين وجود ضعف شديد في نسبة التسجيل بالمقارنة بالأعداد المستهدفة، مما يدل على عدم تفعيل اسم مستخدم وكلمة مرور المرسلة، والتي جعلت خصيصاً لتمكن من متابعة عملية التسجيل، والتي تساهم بشكل كبير في نجاح تلك المنظومة التي تسعى فيها جميعاً بقدر الإمكان لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وشددت الوزارة، في خطاب رسمي للمديريات التعليمية بشأن المشاركين في امتحانات الثانوية العامة للمراقبين ورؤساء اللجان، على أنه سيتم عرض معدلات ونسبة التسجيل للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة التي وصلت إليها كل مديرية على وزير التربية والتعليم؛ لمعرفة ومدى تفعيل اسم مستخدم وكلمة مرور وكذلك مدى متابعة كل مديرية عملية التسجيل.

وأكدت عدة تعليمات بشأن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة للمراقبين ورؤساء اللجان، وهي أن تحديث وتسجيل البيانات لا يقتصر فقط على العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديرية فقط، بل تنطبق أيضا على العاملين بالمديرية مادامت تتوافر فيهم الشروط يتم التنبيه على كل المستهدفين، وأن اختيار الرغبات هذا العام يقتصر على المحافظات التابعة لكل قطاع اسوة بالعام الماضي.

وأضافت أنه سيتم مساءلة كل من ينطبق عليه الشروط ولم يتقدم لتحديث البيانات الخاصة به وطبع استمارة الترشيح وتقديمها في الميعاد المحدد بمعرفتكم، مع العلم أنه في حالة غلق الموقع الإلكتروني الخاص بتحديث البيانات وطباعة استمارة الترشيح للأعمال سالفة الذكر لن يتم الالتفات إلى أي استمارة يدوية.