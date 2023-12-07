«زووم إفريقيا» في تغطية خاصة للمهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة المغربية

يقدم برنامج "زووم إفريقيا" على قناة "CBC"، في السادسة مساء اليوم الخميس، تغطية خاصة لفعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمدينة الحسيمة المغربية.



وتجري مقدمة البرنامج سالي عاطف، لقاء مع الفنانة سماح زيدان، عضو لجنة تحكيم مهرجان الحسيمة، لتكشف عن عدد الأفلام الطويلة المشاركة في المهرجان، وآخر أعمالها الفنية.

كما تجري لقاءات مع كل من جون لوك فاندام، الفنان والمنتج البلجيكي؛ للحديث عن مشاركته في مهرجان الحسيمة، وكذا لقاء مع المنتج محمد بوزكو، رئيس لجنة تحكيم الفيلم القصير؛ للحديث عن الأفلام القصيرة المشاركة في المهرجان.

وخلال الحلقة، يكشف الفنان المغربي محمد الجم، سبب عشقه للمسرح، ويتحدث عن أعماله المسرحية، بالإضافة إلى لقاء مع المخرج خالد الحجر، بعد حصوله على أفضل فيلم عالمي في مهرجان الحسيمة.

عن مدينة الحسيمة ومعالمها السياحية، يكشف الدكتور نجيب الوزاني، رئيس بلدية مدينة الحسيمة المغربية، تفاصيل خاصة عن المدينة وجذبها للسياح.