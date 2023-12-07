الرئيس الليتواني ناوسيدا يخوض انتخابات 2024 للفوز بولاية ثانية

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يخوض الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا الانتخابات للفوز بولاية ثانية مدتها خمس سنوات.

وأعلن ناوسيدا، 59 عاما، اليوم الخميس، أنه سيسعى لإعادة انتخابه في العام القادم.

وأضاف فيلنيوس: "إنني مصمم وملتزم بالاستمرار في العمل الذي شرعت فيه".

ومن المقرر أن تنتخب ليتوانيا رئيسا جديدا في انتخابات مباشرة في 12 مايو 2024.

وتولى ناوسيدا رئاسة الدولة العضوة في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ 2019، وهو المرشح الأوفر حظا في استطلاعات الرأي.

واختار حزب "اتحاد الوطن" الحاكم رئيسة الوزراء الحالية إنجريده سيمونيته مرشحة له، ومن المتوقع أن يخوض عدة أشخاص آخرين الانتخابات.

وفي ليتوانيا يتولى رئيس البلاد مهاما تمثيلية، ولديه سلطات أوسع في السياسة الخارجية وسياسة الدفاع.