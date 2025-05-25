نائب أردوغان يعقد اجتماع عمل مع الرئيس السوري في أنقرة

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• جودت يلماز نائب الرئيس التركي: أجرينا مشاورات شاملة بشأن تعميق تعاوننا الاقتصادي في الفترة المقبلة

- قمنا بتقييم الخطوات المشتركة لتحقيق الإصلاحات المالية والاقتصادية وزيادة الرفاه في سوريا

- سوريا النامية ستساهم بشكل كبير في تحقيق الرخاء والاستقرار الإقليمي، فضلا عن علاقاتنا الثنائية

عقد جودت يلماز نائب الرئيس التركي، الأحد، اجتماع عمل مع الرئيس السوري أحمد الشرع والوفد المرافق بالعاصمة أنقرة.

وفي منشور عبر منصة إكس، قال يلماز إنه التقى بأنقرة الرئيس الشرع ووزيري الخارجية والدفاع السوريين أسعد الشيباني ومرهف أبو قصرة.

وأوضح يلماز أن اللقاء حضره من الجانب التركي، وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، حيث تم بحث العلاقات الثنائية من كافة الجوانب.

وأضاف: "خلال اجتماعنا، أجرينا مشاورات شاملة بشأن تعميق تعاوننا الاقتصادي في الفترة المقبلة. وقمنا بتقييم الخطوات المشتركة لتحقيق الإصلاحات المالية والاقتصادية وزيادة الرفاه في سوريا".

وأعرب يلماز عن ثقته الكبيرة بأن التحول التاريخي والثورة السياسية التي شهدتها سوريا سيتوجان بإنجازات تنموية.

وتوقع زيادة الاستثمارات العامة والخاصة، وارتفاع معدلات النمو بالتزامن مع رفع العقوبات عن سوريا، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من الإمكانات الكبيرة بين البلدين والتي لم يتم استغلالها منذ فترة طويلة.

وتابع: "سوريا النامية ستساهم بشكل كبير في تحقيق الرخاء والاستقرار الإقليمي، فضلا عن علاقاتنا الثنائية".

وأعرب نائب الرئيس التركي عن شكره للرئيس السوري أحمد الشرع والوفد المرافق له على نهجهم البناء والصادق.

وقال: "نحن في تركيا سنواصل تقديم كافة أشكال الدعم للشعب السوري في مرحلة بناء السلام والتنمية وإعادة الإعمار".

كما حضر لقاء يلماز والشرع، رئيس الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية خلوق غورغون، ومحافظ البنك المركزي التركي فاتح قره هان.

وأمس السبت، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره السوري أحمد الشرع في مدينة إسطنبول بزيارة غير معلنة.

ووفق بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية السبت، جرى لقاء الرئيسين في قصر دولما بهتشة بإسطنبول.

وذكر البيان أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين تركيا وسوريا، والتطورات الإقليمية والعالمية.