 الصين وسنغافورة تعتزمان تجربة استخدام اليوان الرقمي في قطاع السياحة - بوابة الشروق
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الصين وسنغافورة تعتزمان تجربة استخدام اليوان الرقمي في قطاع السياحة

د ب أ
نشر في: الخميس 7 ديسمبر 2023 - 9:54 ص | آخر تحديث: الخميس 7 ديسمبر 2023 - 9:54 ص

أعلنت مؤسسة النقد السنغافورية "البنك المركزي"، اليوم الخميس، اعتزامها توسيع نطاق التعاون المالي مع الصين من خلال مبادرات في مجال التمويل الرقمي الجديد وأسواق المال.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن المبادرات تشمل بدء استخدام يوان صيني رقمي في  التعاملات السياحية عبر الحدود بشكل تجريبي.

ووفقا للمبادرة سيتم السماح للسائحين من البلدين باستخدام اليوان الرقمي في إنفاقهم السياحي.

ووقعت بورصة سنغافورة للأوراق المالية وبورصة جوانجشو للعقود الآجلة الصينية مذكرة تفاهم بشأن التعاون في عديد من المجالات من بينها تبادل المعلومات والزيارات والتدريب المشترك.

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