جامعة الوادي الجديد تنظم ملتقى الجودة للعام الجامعي 2023- 2024

أكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادى الجديد، أنه نظم مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعة ملتقى الجودة للعام الجامعى 2024/2023 وذلك بكلية التربية بعنوان "نشر ثقافة تطوير معايير الاعتماد البرامجي وفقا لأحدث إصدار من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد"، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس وعمداء ووكلاء الكليات والهيئة المعاونة ومديرى وأعضاء مراكز ضمان الجودة بمختلف كليات الجامعة.

وقال الدكتور ماهر زنقور مدير مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء بجامعة الوادى الجديد وعميد كلية التربية، إن الملتقى تناول استعراض المعايير المطورة والمؤشرات الخاصة بكل معيار وكذلك الإجراءات والأدلة الداعمة لكل معيار.

واضاف، أن الملتقى يعد ضمن سلسلة لقاءات لتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفنى لمراكز ضمان الجودة بالكليات.

من جانبها، أكدت الدكتورة ابتسام تمساح، نائب مدير مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء بجامعة الوادى الجديد، أن اللقاء يهدف إلى تفعيل واستمرار التواصل مع كليات الجامعة، وعرض نظرة شاملة على الاعتماد البرامجي، والتعريف بالمستحدثات، وتبادل الرؤى والأفكار والخبرات فى مجال ضمان الجودة، بالإضافة إلى مناقشة وتبادل الآراء حول معايير اعتماد المؤسسات التعليمية لتحسين جودة نظام التعليم.

وأشارت إلى أنه في ختام الملتقى تمت مناقشة ومداخلات واستفسارات مديرى مراكز الجودة حول إعتماد البرامج مثل الخلط بين الاعتماد المؤسسي والبرامجي وقواعد وشروط التقدم للاعتماد البرامجى ومعايير الاعتماد البرامجى مثل معيار الرسالة والأهداف ومعيار قيادة وتنظيم البرنامج ومعيار الموارد المالية والتسهيلات الداعمة ومعيار الطلاب.