الولايات المتحدة تدعو رعايها إلى مغادرة سوريا فورا

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دعت الولايات المتحدة، الجمعة، رعايها إلى مغادرة سوريا حيث سيطرت جماعات مسلحة على عدد من المدن الكبيرة في هجوم خاطف.

وقالت السلطات الأميركية في رسالة نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي: «تحض وزارة (الخارجية الأميركية) المواطنين الأمريكيين على مغادرة سوريا فورا طالما لا تزال خيارات السفر التجارية متاحة».

وكانت السفارة الروسية في سوريا، قد حثت المواطنين الروس على مغادرة الأراضي السورية بسبب التطورات الحاصلة هناك.

وأشارت البعثة الدبلوماسية الروسية إلى أنه ينبغي أن يتم ذلك عبر الرحلات الجوية التجارية من المطارات المتوفرة.

كما سبق أن دعت الصين، مواطنيها إلى مغادرة سوريا في أقرب وقت.

وفي 27 نوفمبر الماضي، اندلعت اشتباكات بين الجيش السوري وفصائل مسلحة، في الريف الغربي لمحافظة حلب شمال البلاد. واستطاعت الفصائل بسط سيطرتها على مركز مدينة حلب في 30 نوفمبر، ومعظم مناطق محافظة إدلب شمال غرب البلاد.

والخميس، سيطرت الفصائل المسلحة على محافظة حماة وسط البلاد، عقب اشتباكات عنيفة مع الجيش السوري.

كما واصلت فصائل المعارضة، أمس الجمعة، تقدمها لتسيطر على مناطق جديدة بمحافظة حمص (وسط)، التي تحظى بأهمية إستراتيجية على طريق دمشق، كما أعلنت سيطرتها على معظم محافظة درعا جنوب البلاد.