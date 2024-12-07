الجيش السوري: نعزز خطوط انتشارنا في ريف دمشق وننفذ عمليات نوعية

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أعلنت القوات المسلحة السورية تعزيز خطوط انتشارها في جميع أرجاء ريف دمشق والمنطقة الجنوبية، وقالت إن الجيش يواصل عملياته على اتجاهات أرياف حماة وحمص وريف درعا الشمالي، واعتبرت أنها تواجه "حرباً إعلامية وإرهابية ممنهجة".

وذكرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، في بيان صحافي: "يواجه شعبنا منذ عدة أيام ولا سيما منذ صباح اليوم (السبت) حرباً إعلامية وإرهابية ممنهجة هدفها زعزعة أمن الوطن والمواطنين ونشر الفوضى والذعر بما يخدم الأجندة العدوانية".

وأضافت القيادة العامة أن الجيش يواصل تنفيذ "عملياته النوعية ضد تجمعات الإرهاب بوتائر عالية على اتجاهات أرياف حماة وحمص وريف درعا الشمالي"، بحسب البيان.

ونبهت إلى أن وحدات القوات المسلحة تعزز "خطوط انتشارها في جميع أرجاء ريف دمشق والمنطقة الجنوبية"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.