الفصائل السورية المسلحة تعلن بدء تنفيذ المرحلة الأخيرة من تطويق العاصمة دمشق

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الفصائل المسلحة باتت على بعد 10 كيلومترات عن العاصمة دمشق فقط

أعلنت الفصائل السورية المسلحة، اليوم السبت، بدء قواتها تنفيذ المرحلة الأخيرة من تطويق العاصمة دمشق.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، عبر موقعه الرسمي، إن الفصائل المسلحة باتت على بعد 10 كيلومترات عن العاصمة دمشق فقط.

وأوضح أن الفصائل تطوق الآن بلدات: وزاكية، وخان الشيح، وسعسع، لتحرير السجناء في سجن الأمن العسكري.

وفي 27 نوفمبر الماضي، اندلعت اشتباكات بين قوات النظام السوري والفصائل المسلحة، في الريف الغربي لمحافظة حلب شمال البلاد.

واستطاعت الفصائل بسط سيطرتها على مركز مدينة حلب في 30 نوفمبر، وعلى محافظة إدلب بشكل كامل شمال غرب البلاد.

والخميس، طردت الفصائل قوات النظام خارج محافظة حماة وسط البلاد، عقب اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

والجمعة، واصلت الفصائل تقدمها لتسيطر على مناطق جديدة بمحافظة حمص (وسط)، التي تحظى بأهمية استراتيجية على طريق دمشق.

وبسطت الفصائل مساء الجمعة، سيطرتها على مركز محافظة درعا المحاذية للحدود الأردنية، عقب اشتباكات مع قوات النظام في المحافظة، التي تعتبر مهد الانتفاضة الشعبية ضد النظام عام 2011.