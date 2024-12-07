 باريس سان جيرمان يتعادل سلبيا أمام أوكسير في الدوري الفرنسي - بوابة الشروق
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باريس سان جيرمان يتعادل سلبيا أمام أوكسير في الدوري الفرنسي

د ب أ
نشر في: السبت 7 ديسمبر 2024 - 12:27 ص | آخر تحديث: السبت 7 ديسمبر 2024 - 12:27 ص

أهدر باريس سان جيرمان نقطتين ثمينتين في سعيه لتعزيز صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم، بتعادله السلبي مع مضيفه أوكسير، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ولم ينجح كلا الفريقين في هز الشباك طوال 90 دقيقة، ليطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول، بفارق ثماني نقاط عن مارسيليا، صاحب المركز الثاني والذي يلعب يوم غد الأحد مع سانت اتيان، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، رفع أوكسير رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن.


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