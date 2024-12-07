شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) وشركة "فاوندفر" Foundever العالمية للتوسع فى عمليات الشركة فى مصر، وتوفير 5 آلاف فرصة عمل جديدة وذلك باستثمارات تصل إلى 65 مليون يورو خلال السنوات الأربع المقبلة.

وتستهدف الشركة في خطتها، التوسع في مراكزها الحالية بمدينة نصر، والمنطقة التكنولوجية بالمعادي، وإنشاء مركز جديد للشركة في محافظة الأقصر؛ مما يبرز التزام الشركة طويل الأمد بالاستثمار في السوق المصري.

وتنص مذكرة التفاهم، على وضع إطار عام للشراكة بين الطرفين لتعزيز توسع الأعمال في مجال خدمات التعهيد الموجهة للتصدير، وتعزيز التعاون بين (إيتيدا) وشركة "فاوندفر" Foundever، والتي بدورها ستركز على تقديم خدمات دعم العملاء، والدعم الفني، والمبيعات لوجهات متعددة.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن خطة شركة "فاوندفر" Foundever العالمية للتوسع في عملياتها بمصر يعكس النمو الذي تشهده صناعة التعهيد في الدولة، حيث تعد أحد أبرز الصناعات الواعدة التي تحظى فيها مصر بمكانة عالمية متميزة.

وأشاد بخطة الشركة لإنشاء مركز جديد لها في الأقصر، الأمر الذي يعكس الثقة المتزايدة في الكفاءات المصرية من مختلف أنحاء الجمهورية وقناعة الشركة بقدرات الشباب المصري في تقديم الخدمات لعملائها بكفاء وبلغات متعددة، مؤكدا حرص الوزارة على مواصلة الجهود المعنية لتعزيز قدرات مصر في هذه الصناعة من خلال تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتوفير بنية تحتية رقمية قوية، وإطلاق المزيد من البرامج التدريبية بالتعاون مع الشركات العاملة في مجالات التعهيد والتدريب؛ لتلبية احتياجات الشركات من الكوادر المؤهلة من حيث المهارات التقنية، والمهارات اللغوية، والمهارات المطلوبة في سوق العمل العالمي.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "فاوندفر" مصر حققت نموًا بنسبة 115% مقارنة بعام 2023، مما يعكس جاذبية مصر كوجهة متميزة لخدمات تجربة العملاء.

ويأتي المركز الجديد للشركة في محافظة الأقصر، والذي سيتم افتتاحه خلال النصف الأول من عام 2025، كجزء من رؤية الشركة لتوسيع انتشارها والاستفادة من المهارات المتميزة التي يتمتع بها الشباب المصري في مختلف أنحاء الجمهورية.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا): "تعكس خطة "فاوندفر" التوسعية في مصر الثقة المتزايدة للشركات العالمية في إمكانيات مصر كمقصد لتقديم خدمات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود؛ نحن فخورون باختيار "فاوندفر" لمصر كمحور لعملياتها والتوسع بمختلف المحافظات، ما يدعم استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد ويؤكد ثقة الشركات المتخصصة والرائدة عالميا في الشباب المصرى والكوادر المؤهلة ذات المهارات اللغوية المتعددة بالقاهرة وفي صعيد مصر، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة مفضلة لتصدير الخدمات".



وتقدم الشركة، خدماتها من مراكزها في مصر لعملائها بمختلف الأسواق العالمية بما في ذلك أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وأستراليا، والولايات المتحدة، وأمريكا اللاتينية وكندا، باستخدام 14 لغة مختلفة، مثل الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والإيطالية، والألمانية، والهولندية، والتركية، والعربيةحصلت الشركة في مصر على العديد من الشهادات الدولية، مما يعزز التزامها بأعلى معايير الأمان والجودة.

وقالت بينيديتا ميرندا المدير العام لمنطقة الخدمات متعددة اللغات فى شركة "فاوندفر": "نحن فخورون بتوسيع نطاق عملياتنا فى مصر من خلال توفير 5,000 فرصة عمل جديدة فى عدة مناطق؛ مما يعزز مكانة مصر كمركز عالمي لخدمات العملاء المميزة وهذا الإنجاز جاء بدعم كبير من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وهو دليل على التزامنا بتمكين الشباب المصرى للعمل بكبرى الشركات العالمية".

كما نعتز بمبادرة Freelance Mama التي تستهدف دعم الأمهات وتمكينهن من العودة إلى سوق العمل وتحقيق النجاح، واستثمارنا في الأقصر هو بداية توسعنا خارج القاهرة، ونحن على ثقة بقدرتها على أن تصبح مركزًا مهمًا لخدمات العملاء، مع خطط للتوسع في مواقع جديدة مستقبلًا لدعم التنمية الرقمية والاقتصادية في مصر وقع مذكرة التفاهم المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والأستاذ مينا وهبة رئيس شركة "فاوندفر" مصر، بحضور بينيديتا ميرندا، المدير العام لمنطقة الخدمات متعددة اللغات في شركة "فاوندفر" وريكاردو فيرنانديز، المدير المالى لمنطقة الخدمات متعددة اللغات بالشركة، ريكاردو فيرداسكا، نائب الرئيس للعمليات لمنطقة الخدمات متعددة اللغات بالشركة، والمهندس محمود صفراطه، رئيس قطاع تطوير أسواق تكنولوجيا المعلومات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة "فاوندفر".

وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم، بحث الجانبان سبل فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجال تنمية قدرات المهنيين المستقلين، في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تأهيل الشباب للمنافسة بفاعلية في أسواق العمل الحر والحصول على فرص عمل متميزة عبر منصات رقمية، وفي ضوء تنفيذ الشركة لبرنامج تمكين المرأة اقتصاديًا وتأهيلها للالتحاق بسوق العمل الحر؛ حيث تم مناقشة سبل التعاون في تطوير المحتوى التدريبي للبرنامج مع العمل على نشر المبادرة في جمبع أنحاء الجمهورية.

وأوضح مينا وهبة رئيس شركة "فاوندفر" مصر، قائلا: "تمتلك مصر إمكانيات هائلة، ونحن سعداء بأن نكون جزءًا من هذا النمو. من خلال توفير فرص عمل في القاهرة والأقصر والمناطق المحيطة".

وتابع: "نعمل على تمكين الشباب المصرى من بناء مستقبل مهني ناجح بالقرب من أماكن إقامتهم، مما يعزز التنمية المحلية ويخلق فرصًا جديدة. يتماشى هذا التوسع مع رؤية مصر للتحول إلى مركز عالمي لخدمات لأعمال، ونحن فخورون بدعم هذا الهدف".

وقدم الشكر لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و"إيتيدا" على دعمهم المستمر وتعاونهم لتسهيل توسع عملياتنا في جميع أنحاء مصر. بينما يمثل توسعنا في الأقصر خطوة جديدة، تظل القاهرة مركزًا رئيسيًا للتميز في تقديم الخدمات المتطور.

وتعد شركة Foundever من الشركات العالمية الرائدة فى مجال تقديم خدمات مراكز الاتصال وخدمة العملاء ويعمل بها أكثر من 150 ألف موظف حول العالم. وتقدم الشركة خدماتها المتخصصة بأكثر من 60 لغة عبر 45 دولة وذلك لأكثر من 800 علامة تجارية عالمية رائدة معظمها بقطاع التكنولوجيا، حيث تقدم الشركة حلولًا تضمن تجربة مبتكرة للعملاء مدعومة بتقنيات وخبرات فريدة لدعم احتياجات عملائها التشغيلية.