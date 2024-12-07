تداولت وسائل إعلام سورية، صباح اليوم السبت، مقطع فيديو يرصد انسحاب القوات السورية من قرية مسحرة في ريف القنيطرة.

وفي وقت سابق، قالت شبكات إخبارية سورية، إن الفصائل المسلحة سيطرت على بلدتي الرفيد وصيدا الجولان في ريف القنيطرة الجنوبي.

وبدأت هيئة تحرير الشام وعدد من الجماعات المسلحة الأخرى، عملية واسعة النطاق ضد القوات السورية، في 29 نوفمبر الماضي، منطلقة من شمال الجهة الشمالية الشرقية باتجاه مدينتي حلب وحماة.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، أمس الجمعة، أن التصعيد العسكري في سوريا، تسبب بنزوح نحو 370 ألف شخص.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، للصحفيين، إن التصعيد في الأعمال القتالية في سوريا، أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 370 ألف رجل وامرأة وطفل، من بينهم 100 ألف شخص نزحوا أكثر من مرة، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من النازحين هم من النساء والأطفال.