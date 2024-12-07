أقرت لاتفيا موازنة دفاعية لعام 2024 تبلغ قيمتها 45ر3% من إجمالي الناتج المحلي للدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وبالأرقام المطلقة، ستنفق الدولة الواقعة في منطقة البلطيق والواقعة على حدود روسيا وحليفتها روسيا البيضاء (بيلاروس)، 56ر1 مليار يورو على الدفاع، وذلك حسبما أعلنت وزارة الدفاع اللاتفية في ريجا بعد إقرار البرلمان للموازنة.

ومن المنتظر أن يتم تخصيص الجزء الأكبر من ميزانية الدفاع اللاتفية لتطوير القدرات العسكرية، وقال وزير الدفاع اللاتفي اندريس شبرودس:" تعزيز القدرات الدفاعية من خلال شراء أسلحة جديدة وزيادة المخزونات هو السبيل الوحيد لردع روسيا عن العدوان على لاتفيا على المدى الطويل".

تجدر الإشارة إلى أن لاتفيا تنظر إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا على أنها تمثل خطرا مباشرا على أمنها القومي، الأمر الذي دفعها إلى تعزيز تسليح جيشها بشكل كبير.