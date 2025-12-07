قطر: الاتصالات مع حماس تحقق نتائج إيجابية

دافعت قطر، اليوم الأحد، عن اتصالاتها مع حركة حماس، قائلة إنها أثبتت جدواها في الوساطة بين الحركة الفلسطينية وإسرائيل.

ويُذكر أن قطر تستضيف المكتب السياسي لحركة حماس.

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في منتدى الدوحة، وهو حدث دبلوماسي سنوي يُعقد في العاصمة القطرية الدوحة: "لقد رأينا الآن أن هذا التواصل أدى إلى وقف إطلاق النار، وإلى إطلاق سراح الرهائن، وإلى تخفيف معاناة السكان هناك".

وأضاف أن اتصالات قطر مع حركة حماس بدأت منذ 13 عاما بناء على طلب من الولايات المتحدة.

ونفى رئيس الوزراء القطري، اليوم الأحد، إدعاءات بأن بلاده قد مولت حركة حماس.

وأضاف: "المساعدات والتمويل التي يُزعم أنها ذهبت إلى حماس كانت موجهة بالفعل إلى (الشعب) في غزة، ضمن آلية شفافة جدا".

وأشار رئيس الوزراء القطري إلى أن الولايات المتحدة كانت على علم بذلك، وأن إسرائيل نفسها سهلت هذه المدفوعات.