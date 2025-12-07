سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتحر جندي إسرائيلي جراء معاناته من اضطراب ما بعد الصدمة إثر مشاركته في الحرب بقطاع غزة، وفقا لإعلام عبري.

وذكرت صحيفة "معاريف" مساء السبت أن الجندي "نهوراي رافائيل بارزاني" أقدم على الانتحار.

وأوضحت، أنه عانى من اضطراب ما بعد صدمة نفسية عميقة ناتجة عن مشاركته في الحرب بغزة.

ولمدة عامين منذ 8 أكتوبر 2023 ارتكبت إسرائيل جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 70 ألف شهيد و170 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وربطت الصحيفة بين ارتفاع مطرد في حالات الانتحار بصفوف الجيش الإسرائيلي وبين التداعيات النفسية للحرب على غزة.

وقبل نحو شهرين تحدث "بارزاني" عن معاناته من اضطراب ما بعد الصدمة، وأنه قضى ثلاثة أشهر خارج إسرائيل في محاولة للعلاج، وفقا للصحيفة.

وأفادت بوجود نقص في عدد المعالجين النفسيين في إسرائيل، فيما زاد العبء على قسم إعادة التأهيل النفسي التابع لوزارة الدفاع.

والخميس الماضي، انتحر توماس إدزغوسكس "28 عاما"، وهو ضابط احتياط بـ"لواء غفعاتي"، بعد صراع نفسي مرير، بحسب إعلام عبري.

وكشفت معطيات رسمية إسرائيلية نهاية أكتوبر الماضي عن تسجيل 279 محاولة انتحار بصفوف الجيش خلال 18 شهرا، بينهم 36 عسكريا فقدوا حياتهم بالفعل.

وفي 10 أكتوبر الماضي بدأ وقف لإطلاق النار كان يُفترض أن ينهي الحرب، لكن إسرائيل تخرقه يوميا، ما أدى لاستشهاد 367 فلسطينيا وإصابة 953، بحسب وزارة الصحة السبت.

كما تمنع إسرائيل، في خرق آخر للاتفاق، إدخال قدر كاف من الغذاء والدواء إلى غزة، حيث يعاني نحو 2.4 مليون فلسطيني من أوضاع مأساوية.