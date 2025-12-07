محمد الحلو: ملف الاستثمار كلمة السر لتطوير نادي الاتحاد السكندري

تحدث المهندس محمد الحلو المرشح لعضوية مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري ضمن قائمة محمد أحمد سلامة، عن أهدافه الانتخابية استعدادًا للانتخابات المقرر لها 26 ديسمبر الجاري لانتخاب مجلس جديد يقود النادي لمدة 4 سنوات.

وأكد محمد الحلو أن ملف الاستثمار سيكون كلمة السر لتطوير نادي الاتحاد السكندري خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن أبرز أهدافه وتصوراته الطموحة للمرحلة المقبلة من عمر النادي تخص الاستثمار، والذي يشكل الركيزة الأساسية لاستراتيجية التطوير المقترحة.

وأشار الحلو إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب نهجًا جديدًا يعتمد على تنمية الموارد الذاتية وخلق مصادر دخل مستدامة للنادي، وذلك من خلال الاستثمار في منشآت النادي، واستغلال الأصول، وتطوير قطاع الناشئين ليكون مصدرًا للمواهب والعائدات المالية، وهي أولويات مهمة لضمان مستقبل مالي مستقر للاتحاد السكندري.

وانطلقت خلال الساعات الماضية الحملة الانتخابية للمهندس محمد الحلو، المرشح لعضوية مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، وسط تفاعل من أعضاء وشباب النادي.

واختار محمد الحلو شعار حملته الانتخابية "الاتحاد بيتنا.. وتطويره مهمتنا"، تعبيرًا عن برنامجه الانتخابي الذي يرتكز على مبدأ الانتماء والعمل الجاد لتطوير كافة قطاعات النادي.

وحرص الحلو، على القيام بجولة تفاعلية بين الأعضاء الذين حضروا انطلاق حملته الانتخابية، واستعرض خلالها أبرز محاور أهدافه وتصوراته الطموحة للمرحلة المقبلة من عمر نادي الاتحاد السكندري، والذي ركز بشكل خاص على الاستثمار باعتباره ركيزة أساسية لاستراتيجية التطوير المقترحة.