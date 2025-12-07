الجيش الإسرائيلي يعلن بدء مناورة مشتركة مع الأسطول الخامس الأمريكي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، بدء مناورة عسكرية واسعة تستمر لأسبوع، بمشاركة عناصر من سلاح البحرية التابع له وقوات من الأسطول الخامس في الجيش الأمريكي.

وأفاد جيش الاحتلال في بيان بأن المناورة تحمل اسم "Intrinsic Defender" (المدافع الجوهري)، ومن المقرر أن يشارك فيها عشرات الجنود من سلاح البحرية الإسرائيلي.

وقال جيش الاحتلال إن المناورة تهدف إلى تعزيز مستوى التعاون الاستراتيجي والعملياتي بين البحرية الإسرائيلية ونظيرتها الأمريكية، إضافة إلى تدريب القوات المشاركة على مواجهة طيف من التهديدات الإقليمية المتنوعة.

ولم يذكر الجيش في بيانه مكان إجراء هذه المناورة.

تأتي هذه المناورة، وسط تصريحات لرئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، قال فيها إن الجيش "يستعد للتعامل مع سيناريو الحرب المباغتة"، معتبرا أن ذلك "يعد من أحد أسس بناء القوة لسنوات قادمة".

وتُجري تل أبيب وواشنطن مناورات مشتركة بشكل دوري، في إطار ما تصفه إسرائيل بأنه تعميق للتحالف العسكري ورفع جاهزية القوات للتعامل مع "التحديات الأمنية المتصاعدة" في المنطقة.