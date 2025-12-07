سوريا: أنباء عن انفجار في محيط أحد فنادق العاصمة دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية، مساء الأحد، بوقوع انفجار في محيط أحد فنادق العاصمة دمشق.

وأشار موقع «صوت العاصمة»، إلى «انفجار عبوة ناسفة أسفل جسر الحرية بالقرب من أحد الفنادق في دمشق، دون ورود معلومات عن أضرار حتى اللحظة».

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الانفجار المجهول يتزامن مع تحضيرات احتفالية يوم التحرير.

والجمعة الماضية، لبى آلاف السوريين دعوة الرئيس أحمد الشرع، واحتشدوا في الساحات العامة في محافظات سورية عدة إحياء لذكرى انطلاق عمليات ردع العدوان التي أطاحت بنظام الأسد، مؤكدين تمسكهم بالوحدة الوطنية ورفض التقسيم، وتضامنهم مع سكان بلدة بيت جن في ريف دمشق ونددوا بالاعتداءات الإسرائيلية.

ويحتفل السوريون في مختلف محافظات البلاد بالخلاص من نظام الأسد عبر معركة ردع العدوان التي بدأت في 27 نوفمبر 2024 في محافظة حلب شمال البلاد، قبل أن يتمكن الثوار من دخول دمشق بعد 11 يوما.

وفي 8 ديسمبر 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين إطاحة نظام بشار الأسد (2000- 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970- 2000).