حكومة السودان: استهداف الدعم السريع روضة أطفال ومستشفى جريمة حرب

اعتبر رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، اليوم الأحد، قصف قوات "الدعم السريع" روضة أطفال ومستشفى في مدينة كلوقي بولاية جنوب كردفان جنوبي البلاد "جريمة حرب متكاملة".

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها رئيس الوزراء، مع أسر الضحايا وحاكم ولاية جنوب كردفان محمد إبراهيم عبد الكريم والمدير التنفيذي لمحافظة كلوقي عصام الدين النونو، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

ووصف إدريس، حادثة قصف روضة أطفال ومستشفى بكلوقي من قبل "الدعم السريع" بـ"العمل البربري المتوحش".

وأضاف أن "الحادثة تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وأنها تؤكد في ذات الوقت أن المليشيا قد استوفت كل قواعد تصنيفها كتنظيم إرهابي يستهدف المدنيين ولو كانوا في عمر أطفال الرياض".

وناشد رئيس الوزراء السوداني، "المنظمات الدولية والحقوقية لإدانة هذه الحادثة البشعة وغير المسبوقة واللإنسانية، التي ارتكبتها المليشيا المتمردة ومن يقف وراءها بالتخطيط والتمويل والتدريب".

وتعهد إدريس بـ"تقديم الدعم الكامل للضحايا والمتضررين ومساندة الولاية بكل السبل الممكنة لتحقيق النصر والاستقرار".

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان السلطات السودانية ارتفاع ضحايا قصف طائرة مسيرة لقوات "الدعم السريع"، وحركة متحالفة معها على مواقع مدنية بمدينة كلوقي إلى 114 قتيلا، بينهم 63 طفلا و71 جريحا.

والجمعة، اتهمت وزارة الخارجية السودانية، قوات "الدعم السريع" بارتكاب مذبحة بمدينة كلوقي، في ولاية جنوب كردفان.

ولم يصدر عن "قوات الدعم السريع" والحركة الشعبية المتحالفة معها أي تعليق بهذا الخصوص، لكنهما عادة ما يدعيان تجنب إلحاق أذى بالمدنيين خلال الحرب الدائرة في البلاد منذ منتصف أبريل 2023.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، منذ أسابيع، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.

ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، وتسيطر "الدعم السريع"، على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور في قبضة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ 13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.