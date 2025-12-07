جامعة القاهرة تنظم معرض ديارنا للحرف اليدوية

ينظم مكتب تعزيز الهوية الوطنية والتراثية بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد حسين رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال الفترة من 7 لـ10 ديسمبر الجارى، معرض "ديارنا" للحرف اليدوية بالتعاون مع وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، وبمشاركة نخبة من الحرفيين والأسر المنتجة، من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا بقاعة الامتحانات بالحرم الجامعي.

ويأتي تنظيم هذ المعرض في إطار جهود الجامعة لتعزيز الهوية التراثية والوطنية، ودعم الأسر المنتجة والحرفيين، وتمكين الصناعات اليدوية كجزء من استراتيجية الدولة لدعم الحرف التراثية المستدامة.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن جامعة القاهرة تدعم إقامة معرض الحرف اليدوية باعتباره فرصة جيدة لتسويق المنتجات المعروضة بداخله، وتشجيع أصحاب الحرف والصناعات ودعمهم من خلال توفير منافذ لبيع وعرض منتجاتهم بأسعار مناسبة، موكدًا ضرورة الحفاظ على العديد من الحرف والمنتجات من الاندثار، وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة على الشراكة الدائمة مع مؤسسات الدولة، ومنها وزارة التضامن الاجتماعي، بما يعزز من تكامل الأدوار لخدمة المجتمع، ويفتح آفاقًا جديدة لتمكين الحرف اليدوية التي تعكس الهوية المصرية وتدعم الاقتصاد الوطنى.

ومن جهته، أوضح الدكتور محمد حسين رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن تنظيم معرض "ديارنا" للحرف اليدوية يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي ينفذها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي تستهدف رفع الوعي بقيمة الحرف التراثية وتشجيع الطلاب على دعم الصناعات الوطنية، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير مناخ داعم للمبادرات المجتمعية المتميزة لربط الطلاب بالموروث الثقافي المصري، والتعرف على مهارات الحرفيين وإبداعاتهم المختلفة.

ومن جهتها، أعربت الدكتورة هالة عفيفي، المنسق العام لمكتب تعزيز الهوية الوطنية والتراثية بجامعة القاهرة، عن اعتزازها بتنظيم معرض "ديارنا" داخل الحرم الجامعي، مؤكدة أن المعرض يمثل منصة مهمة لإحياء الفنون التراثية وإبراز المهارات الإبداعية للحرفيين المصريين، لافتًة إلى سعي الجامعة من خلال هذه الفعاليات إلى تعميق ارتباط الطلاب بتراثهم المصري الأصيل، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على الحرف التقليدية التي تعكس الهوية والثقافة الوطنية، كما تعمل على دعم الأسر المنتجة والحرفيين من خلال توفير مساحات عرض داخل الجامعة تُسهم في إبراز منتجاتهم وترسيخ قيمة الصناعات اليدوية كجزء أصيل من الشخصية المصرية.