 بغداد: سقوط 22 صاروخًا في الهجوم الإيراني ولا ضحايا عراقيين - بوابة الشروق
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بغداد: سقوط 22 صاروخًا في الهجوم الإيراني ولا ضحايا عراقيين

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 8 يناير 2020 - 9:42 ص | آخر تحديث : الأربعاء 8 يناير 2020 - 10:04 ص

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الأربعاء، عن سقوط 22 صاروخًا في الهجوم الإيراني على قواعد داخل العراق في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وذكرت الخلية، في بيان صحفي، أوردته قناة "السومرية نيوز"، أن "العراق تعرض فجر الأربعاء إلى قصف بـ22 صاروخا، سقط 17 منها على قاعدة عين الأسد الجوية من ضمنها صاروخين لم ينفجرا في منطقة حيطان غرب مدينة هيت".

وأضافت أن خمسة صواريخ سقطت على مدينة أربيل، جميعها على مقرات التحالف، ولم تسجل أي خسائر في صفوف القوات العراقية، مشيرة إلى أنها ستعلن عن تفاصيل أخرى في وقت لاحق.

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