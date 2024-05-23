الأونروا: 800 ألف نازح من شرق ووسط رفح لا يعرفون إلى أن يذهبون

قالت مديرة مكتب الإعلام بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إيناس حمدان، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد صعوبة وكارثية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الخلاصة» على قناة «المحور»، مساء الخميس، أن هناك حالات نزوح كبيرة شهدها مناطق شرق ووسط رفح، بواقع أكثر من 800 ألف نازح حتى الآن.

وأشارت إلى أن العائلات التي تنزح، لا تعرف إلى أين تتوجه، لكنهم يذهبون إلى مناطق إما مُدمرة بالكامل أو بشكل جزئي.

وذكرت أن بعض العائلات توجهت إلى مناطق زراعية في النواصي، وهي لا توجد بها مباني ويتعذر تقديم أية خدمات فيها.

وأضافت أن وجهة النازحين أيضا تشمل المحافظة الوسطى، وهي مكتظة بأعداد كبيرة من النازحين منذ الأشهر الأولى للحرب، موضحة أن هناك محدودية شديدة في الموارد، كما أن المساعدات الإنسانية متوقفة منذ السادس من مايو (موعد بعد العملية البرية الإسرائيلية في شرق رفح).

وأفادت بأنه لا توجد كميات كافية من المساعدات لتوزيعها على النازحين، في ظل تناقص المخزون بشكل كبير.