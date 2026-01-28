بن سلمان لبزشكيان: السعودية لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها ضد إيران

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن المملكة لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أوضح خلاله مستجدات الأوضاع في بلاده، واستعرض جهود الحكومة الإيرانية في هذا الشأن، كما استعرض مستجدات المباحثات بشأن الملف النووي.



وأشارت إلى تأكيد بن سلمان، خلال الاتصال، "موقف المملكة في احترام سيادة الجمهورية الإيرانية الإسلامية، وأن المملكة لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها في أي أعمال عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو أي هجمات من أي جهة كانت بغض النظر عن وجهتها".

كما أكد ولي العهد السعودي "دعم المملكة لأي جهود من شأنها حل الخلافات بالحوار بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".

ونوهت إلى أن الرئيس الإيراني أعرب من جهته، عن شكره للمملكة على موقفها الثابت في احترام سيادة الجمهورية الإيرانية الإسلامية وسلامة أراضيها، وتقديره للدور الذي يقوم به ولي العهد من جهود ومساع لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



وفي وقت سابق اليوم، قالت الرئاسة الإيرانية إن بزشكيان أكد لولي العهد السعودي، أن تضامن الأمة الإسلامية هو الاستراتيجية الأكثر فاعلية لمواجهة التوترات وعدم الاستقرار.

وذكرت الرئاسة أن بزشكيان أعرب خلال اتصال هاتفي مع بن سلمان، عن تقديره للدعم والمساندة التي قدمتها الدول الإسلامية للأمة الإيرانية في الأحداث الأخيرة، قائلا: "أعتقد أن وحدة وتماسك الدول الإسلامية يضمنان الأمن والاستقرار والسلام الدائمين في المنطقة، ولذلك فإن دور إخواننا الأعزاء في الدول الإسلامية مهم للغاية في هذا الصدد".