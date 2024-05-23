حذر المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إيناس حمدان، من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بشكل خطير، مشيرة إلى أن موجات النزوح لا تزال مستمرة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي ومطالبات الإخلاء القسري التي تفرضها على العائلات من سكان مدينة رفح والمناطق الشرقية.

وأكدت خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «TEN» مساء الخميس، أن الحصار الخانق المفروض على القطاع وإغلاق المعابر يفاقم من معاناة السكان، موضحة أن قوات الاحتلال تقيد حركة المساعدات الإغاثية بشكل كبير، كاشفة أن 69 شاحنة فقط تمكنت من دخول القطاع عبر معابر الجنوب منذ السادس من مايو.

ولفتت إلى وجود نقص حاد في جميع المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، وإلى انتشار العديد من الأمراض بين النازحين، لا سيما أمراض الجهاز الهضمي والجفاف والالتهاب الكبدي؛ جراء تلوث المياه ونقص كميات المياه الصالحة للشرب.

وأضافت أن الإشكالية الكبرى تكمن في عدم السماح الإسرائيلي للشاحنات المحملة بالمساعدات من الدخول عبر معابر الجنوب، مؤكدة أن عبور 69 شاحنة على مدار أكثر من أسبوعين لا يلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان، معقبة: «نحن في رفح لا نستطيع الوصول إلى مستودعات الغذاء، ومن ثم علقنا مؤقتا عملية توزيع الغذاء إلى حين تحسن الظروف الأمنية؛ نتيجة استمرار الغارات التي لا تكاد تهدأ».