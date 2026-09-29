وزير الدفاع السعودي ونظيره المغربي يبحثان تعزيز التعاون الدفاعي

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبداللطيف لوديي، هاتفيا ، سبل تعزيز مسارات التعاون الدفاعي بين السعودية والمغرب، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين.

وقال وزير الدفاع السعودي، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" مساء الاثنين: "استعرضنا سعينا المشترك لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة في ظل تطوراتها الراهنة".

وياتي اتصال وزير الدفاع السعودي بنظيره المغربي يوم الاثنين بعد يوم واحد من اعلان العاهل المغربي الملك محمد السادس في برقيتين الى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب.

وأكد العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أول أمس الاحد، وقوف الرباط الدائم إلى جانب الرياض في التصدي للمخاطر المحدقة بها "جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية، تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي، برؤية قصيرة وتدميرية"، تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها، وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها، وتهديد الممرات البحرية الحيوية، بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية.

وقال العاهل المغربي في البرقيتين "إن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي، لا تمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من مليار وثمان مئة مليون مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضاً خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف، من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات".