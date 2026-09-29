وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان حماية أمن الملاحة وأوضاع اليمن

بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال لقائه في العاصمة واشنطن، مساء الاثنين ، مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، حماية أمن الملاحة وأوضاع اليمن.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" مساء الاثنين أن "الجانبين السعودي والأمريكي بحثا "أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، في مقدمتها التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، والأوضاع في اليمن، والجهود المبذولة حيالها".

وتناول اللقاء، وفقا لـ " واس" :"أهمية حماية أمن الملاحة وحرية العبور في الممرات المائية الدولية لا سيما مضيقي هرمز وباب المندب، بما يسهم في استقرار المنطقة، واستمرارية تدفق حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية".

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

كما أكد الجانبان السعودي والامريكي" أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين المملكة والولايات المتحدة تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى معالجة الأزمات الإقليمية وتعزيز الأمن والسلام والاستقرار".

ووصل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الاثنين، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية.

وتأتي زيارة فيصل بن فرحان إلى واشنطن عقب مشاركته في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث أجرى سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين ووزراء خارجية، تناولت تطورات المنطقة وعدداً من القضايا الدولية.