«البترول الصينية» تسحب موظفين من حقل غرب القرنة النفطي بالعراق

كشف مصدر مطلع في مؤسسة البترول الوطنية الصينية اليوم الأربعاء عن سحب نحو 20 موظفا من حقل (غرب القرنة -1) النفطي العراقي على خلفية تصاعد التوترات في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن المصدر - الذي لم تسمه - القول إن مؤسسة البترول الوطنية الصينية أبقت على موظفيها البالغ عددهم نحو 60 فردا في الرميلة، وهو حقل نفطي عراقي آخر تعمل فيه مع بي.بي التي تتولى تشغيله".

وللشركة الصينية نحو 100 موظف في الحلفاية، وهو حقل نفط رئيسي ثالث في العراق تتولى المؤسسة الصينية تشغيله.