أفادت الشرطة الكندية، بسقوط عدد كبير من الجرحى جراء حادث إطلاق نار وقع اليوم الأربعاء في مدينة أوتاوا.

وأوضحت شرطة أوتاوا، في تغريدة نشرتها بموقع "تويتر"، أن عناصرها يتعاملون "بشكل منسق" مع إطلاق نار في شارع غيلمور، مشددة على أن التقارير الأولية تتحدث عن سقوط "كثير من الجرحى"، فيما طلبت من السكان المحليين الابتعاد عن موقع الحادث.

Police are responding to a shooting in the 400 block of Gilmour Street. Many injuries reported. A coordinated response is underway. Please avoid the area. Updates to follow. #ottnews https://t.co/rC9O7qGLAB