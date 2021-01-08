نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يعود إلى الخرطوم بعد زيارة إريتريا

عاد إلى الخرطوم، مساء اليوم الجمعة، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، بعد زيارة إلى دولة إريتريا، رافقه فيها وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق جمال عبد المجيد.

وقال وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين، في تصريحات بمطار الخرطوم، إن الوفد أجرى مباحثات مع الرئيس الإريتري سياسي أفورقي تناولت قضايا الإقليم والوضع الراهن في الدولتين.

وأضاف أن المباحثات ناقشت أيضا قضايا الحدود والنازحين واللاجئين جراء العنف في إثيوبيا، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الاستراتيجية التي تهم البلدين والمنطقة.

ووصف قمر الدين، الزيارة بـ "الناجحة"، لافتا إلى أن الطرفين اتفقا على استمرار التعاون لصالح البلدين وتنسيق المواقف فيما يخص قضايا العالم والمنطقة.