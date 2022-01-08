كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تفاصيل غلق دار الأيتام الخاص برجل الأعمال محمد الأمين بمحافظة بني سويف.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدار الخاصة برجل الأعمال محمد الأمين تم افتتاحها العام الماضي بحضورها، وأشارت إلى الدار كانت تبدو مثالية لكل المعايير.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن زوجة رجل الأعمال محمد الأمين قالت لها خلال زيارة الدار أنها تأتي وتنام أحيانا مع الأطفال في الدار، وأضافت قائلة: «كنت بقول أنه أمين جدا على أولادنا وأنها أفضل دار بسبب ما وجدته والمثالية في كل شيء، حتى كان هناك شيخ يعلمهم الصلاة ويحفظوهم القرآن».

وأشارت نفين القباج خلال مداخلة بقناة صدى البلد، إلى أن مقر دار الأيتام هو بيت عائلة ملك لرجل الأعمال محمد الأمين ومجهز على أعلى مستوى.

وعن تفاصيل إلقاء القبض على محمد الأمين قالت، إنه كان هناك أكثر من مكاتبة من النيابة العامة وبلاغات من الأمومة والطفولة، مؤكدة أن إغلاق دار الأيتام الخاصة برجل الأعمال محمد الأمين كان في أواخر شهر نوفمبر واكتملت كل الأدلة فى شهر ديسمبر.

وأوضحت أن البنات اللاتي تعرضن لمضايقات رجل الأعمال محمد الأمين، تم نقلهم إلى مكان سري، أما باقي البنات تم نقلهم إلى دار أخرى آمنة تماما لرعايتهم.

وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي محاولات محمد الأمين لتواصل معها بعد الكشف عن الواقعة ولكنها رفضت الرد عليه، وأن محافظ بنى سويف اتصل بها أيضًا وطلب لقاء رجل الأعمال محمد الأمين ولكنها رفضت أيضًا، قائلة : «أعيش صدمة بسبب تصرفاته تجاه بناتنا».