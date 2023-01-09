السياسي الشعبوي بابيش يتقدم في استطلاع للرأي قبل الانتخابات الرئاسية بالتشيك

تصدر رئيس الوزراء التشيكي السابق الشعبوي أندريه بابيش، بهامش ضئيل، استطلاع للرأي نُشر اليوم الأحد قبل الانتخابات الرئاسية المقررة الأسبوع المقبل.

وحصل بابيش، مؤسس حزب "عمل المواطنين الساخطين" (انو)، على دعم 27.9% من المشاركين في الاستطلاع.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد "ستيم" لاستطلاعات الرأي أن بيتر بافال، الجنرال السابق بحلف شمال الأطلسي "ناتو" جاء في المركز الثاني بنسبة 26.7%، تلاه في المركز الثالث الاقتصادي دانوش نيرودوفا، الرئيس السابق لجامعة "برنو" بنسبة تأييد بلغت 24.4% .

وتخلف المرشحون الستة الباقون بفارق كبير بأقل من 10% من الأصوات.

وإذا لم يحصل أي من المرشحين على أغلبية مطلقة في الانتخابات المقررة في 13 و14 يناير الجاري، ستقام جولة إعادة بين المرشحين اللذين سيحصلان على أعلى نسبة من الأصوات بعد أسبوعين.