محافظ القاهرة: تنفيذ 5 آلاف مشروع بتكلفة 567 مليار جنيه خلال 8 أعوام

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن العاصمة شهدت طفرة غير مسبوقة خلال الأعوام الثمانية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحسنت فيها جودة الحياة وزادت الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى تنفيذ أكثر من ٥ آلاف مشروع بالقاهرة بتكلفة تجاوزت ٥٦٧ مليار جنيه.

وأضاف محافظ القاهرة، في بيان، اليوم الأحد، أن الدولة المصرية تسير بخطوات غير مسبوقة على طريق التنمية والبناء؛ لتلبية احتياجات المواطنين في جميع القطاعات الخدمية، مؤكدا أن جميع أحياء ومناطق المحافظة تشهد تطويرا شاملاً للبنية الأساسية والمحاور والخدمات الاجتماعية.

وأوضح محافظ القاهرة، أن عام ٢٠٢٢ شهد تنفيذ أكثر من ألف مشروع بالعاصمة بتكلفة تقارب ٤٣ مليار جنيه، ونفذ ٥٤٥ مشروعا بتكلفة ٢٠ مليار جنيه، وجار استكمال ٥٨٤ مشروعا بتكلفة ٢٣ مليار جنيه.

وكشف أن قطاع الصحة حظي بتنفيذ أكثر من ٥٠ مشروعا بتكلفة تقارب مليار ونصف مليار جنيه شملت إنشاء ورفع كفاءة وتطوير وتوسعة عدد من المستشفيات والمراكز الطبية كمركز طبي الخيالة بالبساتين ومركز طبي كفر العلو بحلوان، وتطوير مستشفيات المنيرة وشبرا والقاهرة الجديدة وروض الفرج وحميات حلوان ومنشية البكري وعين شمس.

وفي مجال التعليم، بين أن عدد المشروعات المنفذة بلغت ٢٢ مشروعًا أضافت ٣٨٥ فصلًا؛ لتخفيف الكثافات بالفصول واستيعاب عدد أكبر من الطلاب بتكلفة قدرها ١٦٤ مليون جنيه، وإنشاء وتوسعة وتعلية عدد من المدارس من بينها مدرسة المستقبل أساسي رسمي لغات بالزيتون، ومدرسة الوحدة المركبة تعليم أساسي تربية خاصة بحي ١٥ مايو، ومدرسة أرض محطة أملاك ٨ رسمية لغات بالسلام، ومدرسة المتفوقين بالقاهرة الجديدة، ومدرسة الحرية الإعدادية بالزيتون، ومدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بالسلام، ومدرسة السيدة عائشة ثانوي بنات بالمرج، ومدرسة الشهيد عمرو رشوان، بالقاهرة الجديدة.

ونوه بأن في مجال الإسكان بديل العشوائيات، تم الانتهاء من مشروعي الخيالة وأهالينا (٣) متكاملي الخدمات (مدارس ومسجد وكنيسة ووحدات صحية وغيرها) بعدد وحدات ٥٧٣٢ وحدة سكنية بتكلفة تقارب ٤ مليارات جنيه.

وأوضح أن عام ٢٠٢٢ شهد تنفيذ ٢٠ مشروعًا لإنشاء عدد من الطرق والمحاور والكباري الجديدة ضمن خطة الدولة لربط مناطق القاهرة وتخفيف الكثافات المرورية بتكلفة ١١ مليار جنيه من بينها محوري الفريق العرابي وجيهان السادات.

وأشار عبدالعال، إلى أن عام ٢٠٢٢ شهد تنفيذ ١٧٢ مشروع مرافق بتكلفة إجمالية بلغت ٤.٥ مليار جنيه، والانتهاء من تنفيذ مشروعين في قطاع مياه الشرب بتكلفة ١١٥ مليون جنيه تشمل تطوير محطة مياه المرج ورفع كفاءتها، وعمل توسعات وإعادة تأهيل محطة مياه التبين لرفع الطاقة من ٣٠٠ ألف م٣/يوم إلى ٤٠٠ ألف م٣/يوم.

وبالنسبة لقطاع الصرف الصحي، أكد محافظ القاهرة، الانتهاء من ١٢٠ مشروعًا بتكلفة ٣ مليارات جنيه من بينها توسعة محطة معالجة عرب أبو ساعد بحلوان من ٣٥٠ ألفا م٣ / يوم إلى ٥٥٠ ألفا م٣/ يوم، وتوسعة محطتي رفع عين شمس والأميرية، وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بمناطق وأحياء القاهرة المختلفة.

وفي قطاع الكهرباء، أعلن الانتهاء من ٢٥ مشروعًا بتكلفة ٨٥ مليون جنيه من بينها توصيل الكهرباء لطريق جسر السويس بعد تطويره، وتوصيل الكهرباء لشارع جوزيف تيتو طريق الهايكستب، وتوصيل الكهرباء للمشروعات بديل العشوائيات.

وفي قطاع البترول والغاز الطبيعي، أكد الانتهاء من تنفيذ ٢٥ مشروعًا بتكلفة ٢٩٥ مليون جنيه تنوعت بين محطات وخطوط رئيسية وشبكات وتحويلات وإدخال الغاز للمنازل بجميع مناطق وأحياء القاهرة.