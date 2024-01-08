عشرات الجرحى نتيجة قصف روسي لمدن أوكرانية

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قصفت القوات الجوية الروسية أوكرانيا مرة أخرى بالصواريخ اليوم الإثنين، مما أدى إلى إصابة العشرات.

وفي مدينة نوفوموسكوفسك، أُصيب 24 شخصا، بينهم خمسة أطفال، وفقا لما ذكرته إذاعة سوسبيلني العامة.

كما تضرر مبنى سكني في مدينة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا، وفقا لما ذكره رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية يوري مالاشكو.

ومن المعروف حتى الآن أن أربعة أشخاص قد أصيبوا في هجوم زابوريجيا. وتسبب الهجوم بصواريخ كروز والصواريخ الباليستية في حدوث إجمالى خمسة انفجارات كبيرة في المدينة.

وتم الإبلاغ عن أربع غارات جوية في مدينة خاركيف بشرق البلاد. ووفقا لرئيس البلدية إيهور تيريخوف، تم استهداف شركات صناعية بشكل رئيسي. وقال في منشور على تطبيق تيليجرام إنه تم الإبلاغ عن إصابة واحدة حتى الآن.

وقام رجال الإطفاء بإخماد الحرائق الناتجة عن القصف في بلدة سمييف الصغيرة في منطقة خاركيف، وتم إنقاذ عدد من الأشخاص من تحت أنقاض أحد المنازل.

وذكرت القوات المسلحة الأوكرانية أن حوالي اثنتي عشرة قاذفة قنابل استراتيجية أطلقت صواريخ كروز على أهداف في أوكرانيا. كما تم استخدام صواريخ فرط صوتية من طراز كينجال (الخنجر) بجانب طائرات مسيرة.

وأُطلقت صافرات إنذار بغارات جوية في أنحاء أوكرانيا

جدير بالذكر أن أوكرانيا تتصدى للعملية العسكرية الروسية منذ نحو 22 شهرا، وردت أوكرانيا العام الماضي، لكن موسكو بدأت في الآونة الأخيرة في اطلاق وابل شبه يومي من الصواريخ.

وقد استخدمت روسيا بالفعل آلاف الصواريخ ضد أهداف داخل أوكرانيا.